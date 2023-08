Instagram sta per introdurre un sistema di etichette per riconoscere i contenuti creati da AI

Giorno dopo giorno sta diventando sempre più comune incappare in contenuti creati dall’intelligenza artificiale. Anche sui social, ormai, immagini, video e anche testi possono essere creati da diversi programmi AI, a volte talmente ben fatti da essere poco distinguibili dai contenuti creati da artisti reali. Per tutelare i suoi utenti, Instagram sta quindi per introdurre un sistema che permetterà di etichettare i post con elementi creati da AI.

Instagram vuole introdurre un sistema per riconoscere i contenuti delle AI

I contenuti creati da Intelligenza Artificiale diventano sempre più difficili da riconoscere. Questo potrebbe diventare un problema, anche da parte degli utenti: su piattaforme social come Instagram, infatti, non poter distinguere contenuti reali da quelli nati da modelli generativi potrebbe essere molto controverso. Meta, compagnia che fa capo al noto social media, sta studiando dei metodi per difendere i propri utenti dai potenziali pericoli creati dalle AI, dando il vita a un progetto chiamato LLaMa. Alla base della Large Language Model Meta AI sta la volontà di Meta di arrivare a un compromesso tra la trasparenza verso i propri utenti e le possibilità date dalle nuove tecnologie.

Come funzionerà l’identificazione dei contenuti creati da AI

Le intelligenze artificiali portano grandi possibilità in diversi campi, ma soprattutto per i social network, dove la trasparenza verso i propri utenti deve essere ai primi posti, poter permettere loro di riconoscere i contenuti creati da AI diventa fondamentale. Instagram, grazie all’operazione LLaMa attivata da Meta, sta per mettere in campo una soluzione che permetterà l’etichettatura dei contenuti creati dai modelli generativi. Si tratta di un sistema per cui gli utenti stessi potranno dichiarare quando i contenuti che pubblicano sono stati creati, ma anche modificati, da AI. Nell’ambito di questa operazione, Instagram sta anche creando un sistema di etichettatura per contenuti creati tramite l’intelligenza artificiale messa a disposizione dalla casa madre, ovvero MetaAI.