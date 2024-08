Belen di nuovo single per Stefano De Martino? Interviene il fidanzato Angelo

Belen di nuovo single per Stefano De Martino? Interviene il fidanzato Angelo

Da giorni si vocifera che Belen Rodriguez sia tornata single a causa di Stefano De Martino, che sarebbe ancora al centro dei suoi pensieri. Eppure, pochissimo tempo fa la showgirl argentina sembrava molto innamorata del suo ultimo fidanzato, Angelo Edoardo Galvano. “È l’uomo che aspettavo da tempo: sensibile, concreto e senza grilli per la testa. Si è innamorato di me e non del mio personaggio” aveva dichiarato Belen Rodriguez. A smentire le voci sulla presunta fine della loro relazione è stato proprio Galvano, nonostante sia una persona molto riservata.

Il gesto di Angelo Edoardo Galvano dopo le voci su Belen Rodriguez

La conferma che Angelo Edoardo Galvano e Belen Rodriguez stanno ancora insieme è arrivata su Instagram. Sotto l’ultimo post condiviso dalla showgirl argentina, Angelo ha deciso di lasciare un commento. “Credits?” ha scritto, riferendosi alle foto postate, evidentemente scattate da lui. Poi ha taggato Belen Rodriguez e ha aggiunto un cuore rosso che conferma che tra loro le cose stanno andando decisamente a gonfie vele.