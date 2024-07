Belen Rodriguez si sta godendo un po’ di tempo rilassante sull’isola di Albarella. Ha condiviso due foto sul suo profilo Instagram. Per quale motivo si trova lì?

Belen Rodriguez, le foto sull’isola di Albarella: perché si trova lì

Belen Rodriguez si sta godendo un po’ di relax ad Albarella, un’isola privata che si trova sul delta del Po, dove le auto non circolano, gli aerei non possono sorvolare il cielo e i paparazzi possono essere tenuti a distanza. Un luogo perfetto per rilassarsi e rigenerarsi, lontana da occhi indiscreti e andare in bicicletta, come ha mostrato su Instagram.

La showgirl ama molto questo luogo. Nel 2021, quando era incinta di Luna Marì, l’ha scoperta per caso e da quel momento ci torna ogni estate, per godersi un po’ di tranquillità. A quei tempi era insieme ad Antonino Spinalbese, ma ci è tornata anche con Stefano De Martino ed Elio Lorenzoni. Ora potrebbe esserci tornata con il nuovo compagno Angelo Edoardo Galvano.

Isola privata di Albarella: dove si trova?

L’isola privata di Albarella si trova tra il delta del Po e la parte più a nord del Mar Adriatico. Molto amata da chi vuole trascorrere una vacanza nella totale privacy, immersi nella natura, con tutti i comfort. In questo luogo non si usano le auto, ma si può circolare solo sulle golf car o in bicicletta, e questo significa che i bambini possono essere più liberi in sicurezza. Per i vip è l’ideale, perché è difficilmente raggiungibile dai paparazzi.