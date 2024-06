Belen Rodriguez è stata paparazzata in Sardegna insieme al nuovo fidanzato Angelo Galvano.

Belen Rodriguez è di nuovo innamorata. La showgirl argentina è stata paparazzata in Sardegna con il nuovo fidanzato Angelo Edoardo Galvano.

LEGGI ANCHE: Il tutorial make up di Belen Rodriguez accende la rabbia degli haters

Belen Rodriguez in vacanza in Sardegna con il nuovo fidanzato: baci con Angelo Galvano

Belen Rodriguez si è mostrata molto innamorata del nuovo fidanzato Angelo Edoardo Galvano. I due si frequenterebbero da qualche mese e la showgirl sembra essere davvero felice al fianco dell’ingegnere siciliano. Il settimanale Chi li ha paparazzati insieme e ha svelato che i due hanno trascorso una piccola vacanza in Sardegna in compagnia di Santiago e Luna Marì.

Belen Rodriguez allo scoperto con il nuovo fidanzato: la vacanza con i figli

Il settimanale Chi ha svelato che Belen Rodriguez e Angelo Galvano non si nascondono più, anche se non sono ancora apparsi sui social. I due si sono scambiati tenerezze e baci durante la loro vacanza in Sardegna e la showgirl è apparsa particolarmente felice. Il nuovo fidanzato è già stato presentato ai figli di Belen, Santiago e Luna Marì, che sembrano andare molto d’accordo con lui.