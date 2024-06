Belen Rodriguez pubblica un tutorial make up su Instagram, ma riceve critiche per le labbra gonfie. Le reazioni degli utenti e la risposta della showgirl

Belen Rodriguez è stata presa di mira dagli haters dopo aver condiviso un video tutorial di make up per promuovere la sua nuova linea “Soy Rebeya”.

Belen Rodriguez e il tutorial make up: pioggia di critiche dagli haters

La showgirl argentina è solita pubblicare video in cui mostra come si trucca e si trasforma, ma questa volta non immaginava che avrebbe scatenato un putiferio. Molti utenti l’hanno attaccata per un presunto ritocco alle labbra o per l’uso eccessivo di filtri. Nel video, Belen si è mostrata senza trucco per poi rivelare la “trasformazione”, ma le immagini al naturale hanno attirato molte critiche. Alcuni commenti hanno sottolineato l’apparente asimmetria delle labbra, con utenti che hanno suggerito di denunciare il chirurgo per il presunto danno.

Belen non ha mai nascosto di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica, sebbene non abbia mai specificato i dettagli dei suoi interventi. Ora, secondo alcuni, avrebbe ulteriormente modificato le labbra, snaturandole, la showgirl ha ignorato queste critiche, come spesso fa. Attualmente, sta vivendo un periodo sereno, con il successo della sua nuova linea di make up e una vita sentimentale stabile. Belen è legata a Angelo, un ingegnere siciliano di 34 anni che vive a Milano e lavora nel settore energetico. Sebbene Belen non abbia parlato pubblicamente di lui, diverse foto mostrano il loro affiatamento.