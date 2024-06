Belen Rodriguez ha ritrovato il sorriso accanto ad Angelo Edoardo Galvano. La showgirl argentina e il nuovo fidanzato sono stati pizzicati mentre fanno visita al nuovo super attico di lei: convivenza in vista?

Belen Rodriguez è pronta per la convivenza con Angelo Galvano?

Elio Lorenzoni è orami un lontano ricordo. Adesso nel cuore di Belen Rodriguez c’è Angelo Edoardo Galvano. Il settimanale Chi li ha pizzicati a Milano, mentre si recano a vedere come procedono i lavori del nuovo super attico acquistato dalla showgirl argentina. La domanda sorge spontanea: i due stanno valutando la convivenza?

Belen Rodriguez porta Angelo Galvano nella sua nuova casa

Strano ma vero, alla vista dei paparazzi del settimanale Chi Belen Rodriguez non si è assolutamente infastidita. Anzi, mano nella mano con il nuovo fidanzato Angelo, non ha nascosto la loro destinazione: il super attico acquistato qualche tempo fa a Milano. La showgirl argentina ha portato Galvani a vedere come procedono i lavori della sua casa. Probabilmente, visto che lui è un ingegnere nel settore energetico ed è esperto in tecnologie sostenibili, vorrà sentire il suo parere. La convivenza, al momento, non dovrebbe essere in ballo.

Angelo Galvano piace ai Rodriguez, ma niente convivenza

A differenza di Elio Lorenzoni, il nuovo fidanzato Angelo Galvano piace a tutta la famiglia Rodriguez. Forse è anche per questo che Belen non lo tiene nascosto neanche ai paparazzi. Sarà il grande amore che la showgirl cerca da una vita? Staremo a vedere.