Belen e Angelo mettono in atto un approccio nuovo, ma i risultati non cambiano: scatta l'imbarazzo.

Siamo di nuovo di fronte a una situazione complessa per Belen Rodriguez, che sta vivendo un momento difficile nella sua vita sentimentale. Pare che il suo legame con Edoardo Angelo Galvano, un ingegnere di origini siciliane, stia attraversando una crisi. A rivelarlo è il magazine Chi, che ha recentemente fotografato la showgirl argentina mentre trascorreva del tempo con i suoi due bambini, Santiago, che ha avuto dal matrimonio con Stefano De Martino, e Luna Marì, nata dalla relazione con l’hair stylist Antonino Spinalbese. Il settimanale, diretto da Alfonso Signorini, ha pubblicato dolci immagini di Belen e dei suoi figli intenti a divertirsi in un parco milanese, senza alcuna presenza di Galvano. Questo potrebbe essere un indizio della crisi in corso. Secondo quanto riportato da Chi Magazine, si è registrato un certo distacco tra la modella e l’ingegnere, il quale sembra essere intenzionato a cercare una riconciliazione. Esisterebbe, infatti, una distanza che lui sta tentando di ridurre. Insomma, la situazione tra i due sembra in crisi. A differenza di altre relazioni passate, in questo caso Belen ha scelto una strategia mediatica più riservata. Infatti, a differenza di quanto accaduto con Stefano De Martino, Antonino Spinalbese ed Elio Lorenzoni, la Rodriguez non ha condiviso sui social la sua nuova relazione. Sebbene si frequenti con Galvano da alcuni mesi, ha pubblicato su Instagram una sola foto di lui, all’interno di un album che conteneva anche altre immagini che non riguardavano la loro storia d’amore. In conclusione, Belen ha deciso di vivere il suo nuovo rapporto con discrezione.

Nonostante tutto, sembra che le cose non stiano andando come previsto. Belen Rodriguez sta per tornare in televisione dopo una pausa di un anno. La scorsa estate, Discovery le ha affidato la conduzione di due programmi che andranno in onda a breve: sul Nove presenterà Only Fun – Comico Show, con i PanPers, mentre su Real Time sarà al timone di Amore alla prova – La crisi del settimo anno, una trasmissione prodotta da Banijay Italia in cui coppie in crisi si mettono alla prova.