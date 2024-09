Belen esprime un parere su Stefano nel contesto di Affari Tuoi: il riferimento incisivo.

L'esordio di Stefano De Martino ha superato tutte le previsioni, attirando più di 4 milioni di spettatori e ottenendo il 25% di share anche per il terzo episodio. Le performance del conduttore originario di Napoli sono state discusse da tutti, compresa la sua ex, Belen Rodriguez. Molti dei suoi seg...

L’esordio di Stefano De Martino ha superato tutte le previsioni, attirando più di 4 milioni di spettatori e ottenendo il 25% di share anche per il terzo episodio. Le performance del conduttore originario di Napoli sono state discusse da tutti, compresa la sua ex, Belen Rodriguez. Molti dei suoi seguaci le hanno chiesto il suo parere sul ruolo di Stefano, e di recente ha finalmente risposto con un tocco di umorismo.

Belen Rodriguez ha espresso il suo pensiero sulla conduzione di Stefano De Martino in Affari Tuoi. Quando un suo fan le ha chiesto su un post recente se avrebbe partecipato anche lei a Affari Tuoi, la 38enne ha risposto con sarcasmo: “Non sono stati buon affari”. Un commento amichevole che non disturberà sicuramente Stefano. Inoltre, pare che i loro rapporti siano molto più sereni ultimamente.

Secondo gli amici della coppia, entrambi hanno ritrovato l’equilibrio. La fase di tensione dovuta alla rivelazione delle “corna” con dodici ragazze diverse e del caso “Alessia Marcuzzi” sembra essere passata. Attualmente, i due ex sembrano avere un rapporto amichevole. Stefano ha confermato questo durante una conferenza stampa di Affari Tuoi, dichiarando che le cose tra lui e Rodriguez procedono bene e in modo civile. Entrambi sono genitori separati che mantengono un rapporto cordiale per il bene del loro figlio. In sintesi, tutto va benissimo secondo Stefano.

Non è detto che Belen apparirà in Affari Tuoi, soprattutto perché arriverà a breve sul canale Nove con una trasmissione tutta sua.