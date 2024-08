Belen Rodriguez ha condiviso sui social una foto misteriosa, che ha subito attirato l’attenzione dei fan. L’uomo che compare al suo fianco è Angelo Galvano o un altro?

Belen Rodriguez misteriosa sui social: è Angelo o un altro?

In attesa di tornare in televisione, questa volta su Real Time, Belen Rodriguez si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza. Tramite il suo profilo Instagram, la showgirl argentina ha condiviso uno scatto misterioso: il suo volto, accarezzato da una mano maschile. E’ quella di Angelo Galvano o di un altro uomo?

Belen Rodriguez e Angelo: altro che crisi

Nella foto postata su Instagram si vede il volto di Belen, perfettamente truccato, con una mano che le accarezza la fronte. E’ ben visibile soltanto il pollice, ma si tratta chiaramente di un arto maschile. La domanda sorge spontanea: è Angelo o un altro uomo? Secondo i beninformati, si tratta proprio di Galvano, con il quale non c’è nessuna crisi in corso.

Belen e Angelo: la storia procede a gonfie vele

L’ultima foto social di Belen e Angelo risale al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Da questo momento in poi, la showgirl argentina e l’ingegnere non sono più apparsi insieme. Si localizzano nelle stesse località, ma preferiscono non mostrarsi l’uno accanto all’altra. Il motivo? Al momento, non è dato saperlo.