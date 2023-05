Home > Video > Benedetta Rossi in lacrime su TikTok: “Questa volta hanno superato il limit... Benedetta Rossi in lacrime su TikTok: “Questa volta hanno superato il limite”

“Vengono bullizzate su Tiktok tutte le persone che mi seguono; sono sui social dal 2011 e non mi sono mai arrabbiata, ma mi disgusta che io venga presa come pretesto per insultare intere categorie di persone”. Benedetta Rossi si sfoga contro le dinamiche che, purtroppo, coinvolgono gran parte dei suoi followers.