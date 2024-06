Nuovo colpo al clan dei Casalesi: confiscati beni per 4 milioni di euro

I beni confiscati riguardano Luciano Licenza, imprenditore 57enne di Casapesenna in provincia di Caserta che ha legami con il clan dei Casalesi.

Oggi i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli sono entrati in azione sequestrando beni per 4 milioni di euro a Luciano Licenza, 57enne imprenditore di Casapesenna, in provincia di Caserta. A quanto pare l’uomo aveva dei legami con la fazione del clan dei Casalesi.

Nuovo colpo ai Casalesi

La confisca dei beni ai danni dell’imprenditore Luciano Licenza ha riguardato nel dettaglio cinque società, dodici autoveicoli, due natanti, nove rapporti finanziari, cinque immobili e sette terreni. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine, in passato è stato condannato con rito abbreviato a sei anni di reclusione per il reato di associazione mafiosa nell’ambito di un procedimento penale della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea.

L’uomo ha infatti legami con il clan dei Casalesi e le indagini avevano mostrato come, tramite l’aiuto dell’ex boss Michele Zagaria, era stato in grado di aggiudicarsi diverse commesse per lavori pubblici versando poi parte dei proventi al clan.

Ma non è tutto, perché gli accertamenti effettuati dalla guardia di finanza hanno anche rivelato delle incongruenze in un arco di tempo che va dal 1997 al 2015 per quanto riguarda il valore dei beni nella disponibilità di Licenza e del suo nucleo familiare e i redditi dichiarati o le attività economiche svolte.