In base all'elaborazione di Quotidiano energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy

I prezzi medi di benzina e diesel continuano a salire nelle stazioni di servizio, secondo i dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, aggiornati al 14 febbraio.

Benzina, il prezzo di nuovo in crescita

Attualmente, il prezzo medio della benzina al servito è di 2 euro al litro, mentre in modalità self si attesta a 1,864 euro. Per il diesel, il prezzo al servito è di 1,971 euro al litro, mentre in modalità self è a 1,836 euro.

Nel dettaglio, il prezzo medio della benzina in modalità self è di 1,864 euro al litro, con le compagnie che praticano prezzi tra 1,857 e 1,878 euro al litro (1,844 euro senza logo).

Per il diesel in modalità self, il prezzo medio è di 1,836 euro al litro, con diverse marche che offrono prezzi tra 1,832 e 1,846 euro al litro (1,818 euro senza logo).

Per la benzina al servito, il prezzo medio praticato è di 2,000 euro al litro, con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 1,940 e 2,082 euro al litro (1,898 euro senza logo). Per il diesel al servito, la media è di 1,971 euro al litro, con i punti vendita delle compagnie che offrono prezzi medi tra 1,919 e 2,050 euro al litro (1,871 euro senza logo).