Il Bancomat veniva clonato tramite un dispositivo installato sulla colonnina del pagamento self service.

Gli automobilisti devono stare attenti alla truffa del bancomat clonato, un pericolo che potrebbe sorgere in qualsiasi stazione di servizio. La malevola abitudine è stata scoperta da un cliente abituale di un distributore, che ha notato una sottile differenza nei sistemi, una variazione che ha scatenato il suo istinto di allerta. Senza esitazione, ha condiviso la sua rivelazione attraverso i social media, al fine di mettere in guardia gli altri automobilisti dai rischi insidiosi del bancomat clonato.

Bancomat clonato: attenti allo skimmer

Gli ATM skimmer, noti anche come skimmer bancomat, rappresentano una sofisticata minaccia per la sicurezza finanziaria, utilizzata da malintenzionati per rubare informazioni sensibili dalle carte di credito.

Bancomat clonato: come appaiono gli skimmer

Questi dispositivi sono ingegnosamente progettati come lettori aggiuntivi, posizionati sopra i lettori originali degli sportelli automatici. Il pericolo giace nell’inganno: le vittime, ignare della presenza del lettore aggiuntivo, inseriscono le proprie carte senza alcun sospetto.

Bancomat clonato: le capacità fraudolente dello skimmer

Alcuni skimmer vanno oltre, integrando dispositivi extra come sensori o piccole videocamere, mirati a rilevare il PIN della carta durante l’esecuzione di una transazione. Alcuni truffatori, in un tentativo ancora più subdolo, possono addirittura impiegare tastiere finte per registrare il codice PIN inserito dalla vittima e inviarlo direttamente al truffatore.