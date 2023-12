Se siete automobilisti e vi capita di girare spesso a Milano fate attenzione, potreste incappare in una nuova truffa. La Polizia di Stato ha ricevuto segnalazioni di multe finte, ma molto simili a verbali autentici, posizionate sui parabrezza delle automobili. Ci sono dei modi per capire che si tratta di un inganno.

Multe finte a Milano: la segnalazione della Polizia

Attraverso i propri canali social, la Polizia di Stato ha condiviso la foto di una di queste multe finte, recapitata dai malviventi direttamente sul parabrezza di un’automobile parcheggiata a Milano. Sul verbale, che riportava anche il logo del capoluogo lombardo, era presente un QR Code attraverso cui i truffatori spingevano le persone a pagare la presunta contravvenzione. “50 euro di multa che si riducono a 25 se si paga entro 5 giorni” – così si legge sul verbale, e le persone rischiano di cascarci davvero.

Multe finte a Milano: come accorgersi della truffa

Accorgersi della truffa, in questo caso, non era così difficile in realtà. Questo perché lo stesso verbale riportava una data sbagliata (24 novembre 2024). Inoltre, bisogna ricordare che ormai le multe non vengono più posizionate direttamente sul parabrezza, ma vengono spedite per posta a casa. Allo stesso modo, l’importo non era corretto e il pagamento anticipato non può mai ridurre del 50% la somma da versare (la percentuale corretta è del 30%).