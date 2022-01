Berlino, 29 dic. (askanews) – Uno speciale pranzo di Natale per gli animali dello zoo di Berlino a cui sono stati regalati alcuni abeti rimasti invenduti e che, quindi, non sono diventati “Alberi di Natale”.

Non hanno mai ottenuto gli addobbi e le lucine per essere al centro delle festività natalizie dei cittadini tedeschi e così, spiegano dallo zoo, sono diventati un gradito spuntino – anche se un po’ “pungente” – per gli ospiti della struttura.