Betsson Sport arriva in Italia con capitano Francesco Totti

Roma, 19 mar. (askanews) - Betsson Sport, il nuovo ambiente digitale di infotainment dedicato allo sport, arriva ufficialmente in Italia, una piattaforma nata per condividere con gli utenti contenuti esclusivi, interviste, notizie e highlights riguardanti numerose discipline sportive. Inoltre, grazi...

Roma, 19 mar. (askanews) – Betsson Sport, il nuovo ambiente digitale di infotainment dedicato allo sport, arriva ufficialmente in Italia, una piattaforma nata per condividere con gli utenti contenuti esclusivi, interviste, notizie e highlights riguardanti numerose discipline sportive. Inoltre, grazie alla realizzazione di un vero e proprio sport club, il brand punta a diventare un polo di riferimento e un network che unisce realtà diverse sia a livello locale sia nazionale.

“Il concetto – sottolinea Stefano Tino MD Italy in Betsson Group – è quello di cercare di dare evidenza ai piccoli club italiani, agli sport definiti minori – quasi impropriamente – ma che sono spesso eccellenze nelle regioni del nostro territorio. Lo facciamo attraverso un testimonial importante come Francesco Totti, attraverso collaborazioni con squadre importanti di Serie A per cercare di far capire agli italiani che esistono anche sport differenti dal calcio”.

Proprio per trasmettere i valori e lo spirito di questo progetto è stato scelto come testimonial Francesco Totti, icona del calcio italiano e internazionale.

“Sicuramente è un progetto importante. Betsson sport – sottolinea Totti – è una piattaforma mondiale, ci siamo incontrati e abbiamo parlato e abbiamo capito che dobbiamo e vogliamo fare una cosa in grande. Abbiamo la possibilità di ingrandire la piattaforma e soprattutto parlare di sport, quando c’è lo sport c’è la passione che unisce tutti”.