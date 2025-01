Un incontro che cambia tutto

Bianca Guaccero ha recentemente condiviso i dettagli della sua nuova relazione con Giovanni Pernice, il maestro di Ballando con le Stelle. In un’intervista rilasciata al magazine Oggi, la conduttrice ha raccontato come il loro amore sia sbocciato in modo inaspettato, descrivendo il momento del primo bacio come un’esperienza che le ha fatto sentire le famose “farfalle nello stomaco”. Questo segnale, secondo Bianca, è un chiaro indicativo che l’uomo accanto a lei è quello giusto.

Il percorso verso l’amore

La storia tra Bianca e Giovanni ha preso piede durante le prove del programma, dove entrambi hanno lavorato a stretto contatto. La Guaccero ha rivelato che, inizialmente, era scettica nei confronti del ballerino, trovandolo “troppo perfetto”. Tuttavia, con il passare del tempo, il feeling tra i due è cresciuto, portandoli a scoprire un amore profondo e sincero. Bianca ha sottolineato che, dopo la fine del suo matrimonio nel 2017, aveva trascorso anni da single, convinta di dover affrontare la vita da sola.

Un amore che accetta e sostiene

Una delle rivelazioni più toccanti dell’intervista riguarda il supporto e l’accettazione che Bianca ha trovato in Giovanni. “Mi ha conquistato sentire, per la prima volta, che avevo qualcuno accanto che mi accetta così come sono”, ha dichiarato. Questo aspetto della loro relazione è fondamentale per la conduttrice, che ha vissuto momenti difficili dopo la separazione dal marito. Giovanni, con la sua presenza, le ha dimostrato che non è più sola, ma che può contare su un compagno che condivide le sfide della vita.

Progetti futuri e ambizioni professionali

Oltre alla sua vita sentimentale, Bianca ha anche parlato del suo futuro professionale. A partire dal 10 gennaio, sarà impegnata nella conduzione del programma “Dalla strada al palco” insieme a Nek, e successivamente parteciperà a “PrimaSanremo”. La conduttrice ha espresso il desiderio di essere valorizzata dalla Rai, sottolineando l’importanza di avere opportunità lavorative continuative e ambiziose. “Ho bisogno di studiare, crescere, lavorare con continuità”, ha affermato, lasciando intendere che desidera un percorso professionale solido e duraturo.