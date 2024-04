Bibbiano, confermata l'assoluzione in Cassazione per Claudio Foti

La decisione della Cassazione conferma l’assoluzione di Claudio Foti, respingendo i ricorsi presentati e sancendo la sua completa innocenza nella controversia sugli affidi. Foti viene scagionato dall’accusa di abuso d’ufficio e dalle imputazioni di lesioni gravi, ponendo così fine alla sua vicenda legale.

La sentenza definitiva e le reazioni

La Corte ha respinto i ricorsi presentati sia dal procuratore generale di Bologna che dall’imputato stesso, confermando così l’irrevocabilità della sentenza di assoluzione. Claudio Foti, optando per il rito abbreviato, ha finalmente ottenuto il riconoscimento della sua innocenza. Foti ha espresso il suo senso di sollievo per essersi liberato da un grande peso dopo aver combattuto per anni contro un’accusa infondata. Il suo avvocato, Luca Bauccio, ha evidenziato l’importanza della decisione della Cassazione nel porre fine a una complessa vicenda mediatica, politica e giudiziaria che ha segnato gli ultimi anni.

Ricostruire una vita e una professione

L’avvocato ha evidenziato che Foti è stato oggetto di una feroce campagna diffamatoria nei media. Foti è stato accusato senza prove concrete e ora, con l’assoluzione definitiva, si apre la strada alla ricostruzione della sua vita e della sua carriera. Dopo una lunga battaglia legale, Foti e il suo team legale possono finalmente guardare al futuro.