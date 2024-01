Biden dopo morte 3 soldati Usa in Giordania: "Risponderemo"

West Columbia, 29 gen. (askanews) – Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden giura che gli Stati Uniti risponderanno dopo che un attacco con un drone, che gli Usa attribuiscono a miliziani sostenuti dall’Iran, ha ucciso tre soldati americani in Giordania. “Ieri sera abbiamo avuto una giornata difficile in Medio Oriente. Abbiamo perso tre anime coraggiose”, ha dichiarato Biden in visita in South Carolina, prima di promettere che gli Stati Uniti “risponderanno”.