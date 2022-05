Biden parte per visite di Stato in Sud Corea e Giappone

Washington, 20 mag. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è partito per un tour asiatico che lo porterà in Corea del Sud e Giappone dal 20 al 24 maggio, per partecipare a discussioni bilaterali su questioni economiche e di sicurezza, tra le crescenti tensioni con la Corea del Nord e sullo sfondo del rinnovato interesse diplomatico degli Stati Uniti per la regione dell’l’Indo-Pacifico, in chiave di contrasto della potenza cinese nell’area.

Biden parteciperà anche al vertice del Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) mentre si trova in Giappone, dove incontrerà anche i leader dell’Australia e dell’India.

Il viaggio si svolgerà tra le preoccupazioni dell’intelligence statunitense che la Corea del Nord possa condurre un test nucleare o missilistico nel periodo di tempo della visita di Biden nella regione, tema su cui l’amministrazione ha consultato Giappone, Corea del Sud e Cina per prepararsi prima della visita.