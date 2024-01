Biella: Renzi, 'Meloni come può mantenere Delmastro al suo posto?'**

**Biella: Renzi, 'Meloni come può mantenere Delmastro al suo post...

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – "Sono responsabili sia Pozzolo che Delmastro. Come definireste un uomo, un padre di famiglia, in un luogo in cui ci sono bambini che tira fuori una pistola? Cosa ci facevano gli agenti della polizia penitenziaria armati alla cena dell'ultimo dell'anno?". Così Matteo Renzi a L'Aria che Tira su La7.

"La polizia penitenziaria non è la falange armata degli amici di Fdi. Le istituzioni sono di tutti. Meloni ha sospeso Pozzolo ed è il minimo sindacale, ma la Meloni presidente del Consiglio come può mantenere Delmastro a guidare la polizia penitenziaria dopo che quelli fanno il veglione con i revolver? Vorremmo parlamentari che fanno il Capodanno senza sparare ai passanti? A sparare si va al poligono non ai veglioni".