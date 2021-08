Bielorussia, attivista Shishov trovato morto in Ucraina

Kiev, 3 ago. (askanews) – L’attivista bielorusso Vitaly Shishov, è stato trovato morto vicino alla sua casa in Ucraina. Il corpo di Shishov è stato ritrovato impiccato in un parco a Kiev. La polizia ha aperto un’inchiesta per omicidio.

Shishov guidava la “Casa bielorussa in Ucraina”, un’organizzazione non governativa che aiuta i bielorussi a sfuggire alla repressione di Lukashenko, trovando loro una sistemazione e un lavoro all’estero e con consulenze legali.

Gli amici di Shishov hanno riferito che, di recente, l’uomo era stato seguito da sconosciuti. Del 26enne non si avevano più notizie da 24 ore, quando era uscito per andare a correre.

La notizia della sua morte giunge dopo che la Polonia ha concesso asilo politico all’atleta olimpica bielorussa Krystsina Tsimanouskaya, oppostasi ad un tentativo di rimpatrio forzato da Tokyo.