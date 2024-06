Bimba di due anni ha un malore in autobus: salvata da un medico in pensione

Bambina di due anni viene colta da un malore perdendo conoscenza, a bordo dell’autobus Actv, di linea 6 che procedeva da Martellago con direzione Scorzè, con la sua famiglia.

Il malore della bambina

La bambina ha iniziato a mostrare i primi segni del malore: inizia a respirare male fino a svenire. I genitori, di origini straniere, in preda alla paura, hanno lanciato l’allarme e l’autista ha immediatamente fermato il mezzo.

Mentre si attendeva l’arrivo dell’ambulanza, vedendo la confusione, un medico che si trovava nelle vicinanze è intervenuto prestando i primi soccorsi.

Si trattava di un medico in pensione di Spinea, che intervenuto in tempi brevi ha permesso alla piccola di riprendersi in fretta. Ha messo la piccola in posizione di sicurezza su un fianco evitando che si soffocasse e a poco a poco la bimba ha ripreso conoscenza; all’arrivo del 118, giunto sul posto, la piccola era già cosciente.

Il motivo del malore

L’ambulanza ha poi trasportato la bambina all’ospedale di Mirano, per tutti i controlli e accertamenti del caso. Tuttavia, l’ipotesi più accreditata, e ritenuta anche la meno grave, è che si sia trattato di un colpo di calore.

Attimi di panico e paura che hanno avuto un esito positivo grazie ad un gesto di solidarietà.