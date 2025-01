Un bimbo di appena 8 anni è riuscito a sopravvivere dopo ben 5 giorni da solo in un parco dello Zimbabwe, pieni di animali selvatici quali elefanti e leoni.

Bimbo di 8 anni salvato dopo 5 giorni da solo in un parco dello Zimbabwe

L’epilogo poteva essere ben diverso, invece un bimbo di appena 8 anni è stato tratto in salvo dopo aver trascorso 5 giorni in un parco dello Zimbabwe, popolato da animali quali leoni ed elefanti. Il piccolo è riuscito a sopravvivere grazie alla sua esperienza in natura, che gli ha permesso di procurarsi da mangiare e di bere scavando pozzi nei letti asciutti dei fiumi. Ecco le parole della parlamentare Mutsa Murombedzi sui social: “è sopravvissuto dormendo appollaiato su una roccia in mezzo a leoni ruggenti ed elefanti di passaggio, mangiano frutti selvatici.”

Le condizioni di salute del bimbo

Il bimbo, che è stato ritrovato da una pattuglia di guardaparco, è stato subito soccorso e portato in ospedale. Fortemente disidratato, è stato messo sotto flebo ma le sue condizioni sono soddisfacenti per la gioia dei suoi famigliari e di tutti gli abitanti della sua comunità che hanno partecipato per giorni alle ricerche.