Blinken arriva in Egitto per colloqui sul cessate il fuoco a Gaza

Il Cairo, 21 mar. (askanews) – Il Segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato al Cairo, in Egitto, seconda tappa del suo tour in Medio Oriente dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas, il 7 ottobre scorso. È il sesto viaggio di Blinken in pochi mesi, prima è stato in Arabia Saudita, poi volerà in Israele, nel tentativo di mediare per un rapido cessate il fuoco.

Blinken, in un post su X, ha dichiarato di aver discusso della crisi umanitaria a Gaza negli incontri con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e il ministro degli Esteri principe Faisal bin Farhan ieri a Gedda.