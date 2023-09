Blinken: ho parlato con gli americani rilasciati in Iran

Milano, 18 set. (askanews) – “Solo pochi minuti fa ho avuto il grande piacere di parlare con sette americani che ora sono liberi, liberi dalla loro prigionia o detenzione in Iran, fuori dall’Iran, fuori di prigione e ora a Doha sulla via del ritorno negli Stati Uniti per ricongiungersi con i loro cari. Cinque dei sette, ovviamente, erano stati ingiustamente detenuti, imprigionati in Iran, alcuni per anni, ad altri due era stato impedito di lasciare l’Iran”. Così il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken. Il rilascio dei sette cittadini statunitensi fa parte di un piano di scambio programmato con l’Iran. L’accordo annunciato ad agosto prevede il trasferimento su conti

iraniani aperti in Qatar di circa sei miliardi di dollari di

fondi iraniani che erano stati congelati in Corea del Sud. Lo

scambio dei prigionieri è avvenuto dopo che il governatore della

banca centrale iraniana ha confermato il deposito dei fondi sui

conti di sei banche iraniane in due banche del Qatar.