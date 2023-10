Blinken in Messico per contrastare flusso migranti e smercio fentanyl

Roma, 5 ott. (askanews) – Una delegazione americana guidata dal segretario di Stato Antony Blinken è arrivata in Messico. All’ordine del giorno di discussioni ad alto livello gli sforzi congiunti per lottare contro gli arrivi dei migranti e il contrabbando alla frontiera del fentanyl, una droga spesso letale. Ad accogliere Blinken all’aeroporto internazionale Felipe Angeles l’ambasciatore Usa in Messico Ken Salazar e altri funzionari.