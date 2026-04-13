Blocco dello Stretto di Hormuz: la mossa di Trump tra diplomazia e forza

La situazione nella regione del Golfo si è trasformata rapidamente dopo l’annuncio del presidente Donald Trump di attuare un Blocco navale nello Stretto di Hormuz, misura che, secondo la Casa Bianca, entrerà in vigore il 13 aprile. La decisione arriva alla fine di un ciclo di colloqui tra Stati Uniti e Iran tenuti a Islamabad, dove i negoziati non hanno portato a un accordo definitivo.

Questo provvedimento è presentato come risposta alla presunta persistenza delle ambizioni nucleari di Teheran e alla minaccia rappresentata da droni, missili e mine nella via marittima, fondamentale per il traffico energetico mondiale.

La portata pratica dell’operazione è stata descritta dal Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom), che ha specificato le modalità e gli orari di inizio del controllo: il blocco riguarderà tutto il traffico in entrata e in uscita dai porti e dalle coste iraniane, pur mantenendo il transito delle navi dirette a porti non iraniani.

Il messaggio ufficiale alterna affermazioni di fermezza a richiami alla possibilità di riprendere la diplomazia, delineando un approccio a doppio binario: pressioni marittime e spazio per future trattative.

Come sarà attuato il blocco e quali regole varranno

Secondo la comunicazione del Centcom, l’esecuzione prevede controlli rigorosi sulle imbarcazioni che entrano o escono dai porti iraniani del Golfo Persico e del Golfo dell’Oman: un’operazione che comporta pattugliamenti intensificati, ispezioni e, se necessario, azioni per rimuovere ordigni. Il comando ha sottolineato che la libertà di transito attraverso lo Stretto per le navi dirette a porti non iraniani non sarà ostacolata, ma l’applicazione sarà «imparziale» verso ogni bandiera. Questa distinzione tecnica è pensata per minimizzare l’impatto sul commercio globale, pur esercitando pressione su Teheran.

Modalità operative e prime azioni

Nei giorni precedenti due cacciatorpediniere statunitensi hanno già attraversato lo Stretto, segnalando l’avvio delle attività di sicurezza e, secondo fonti ufficiali, operazioni preliminari di bonifica per rimuovere mine. Il piano descritto prevede, in pratica, una sorveglianza continua e la capacità di fermare o ispezionare navi sospette. Il governo americano giustifica il provvedimento citando la necessità di proteggere le rotte energetiche e contrastare attività che violerebbero norme internazionali, mentre le autorità iraniane avvertono che ogni avvicinamento militare sarà considerato una violazione del cessate il fuoco.

Impatto sui mercati energetici e sull’economia globale

Lo Stretto di Hormuz convoglia circa il 20% del petrolio mondiale: qualsiasi restrizione alla navigazione ha quindi conseguenze immediate sui mercati. Analisti del settore avvertono che il blocco potrebbe creare una carenza di milioni di barili, con ripercussioni sui prezzi del greggio e sui carburanti. Le interruzioni agli impianti danneggiati e la chiusura prolungata dello Stretto potrebbero mantenere i prezzi elevati anche dopo la fine di eventuali ostilità, rendendo incerti i tempi di normalizzazione del mercato.

Proiezioni e possibili scenari

Secondo esperti intervistati dai media internazionali, la rimozione degli effetti sul prezzo dipenderà non solo dalla durata del blocco ma anche dalla rapidità con cui verranno riparati gli impianti danneggiati e riaperti i corridoi di esportazione. La combinazione di prodotti raffinati non esportati e petrolio assente dal mercato potrebbe rendere complessa la normalizzazione dei listini, con effetti tangibili sui costi energetici per Paesi importatori, Italia inclusa.

Reazioni di Teheran e prospettive diplomatiche

La replica iraniana non esclude il dialogo, ma afferma la determinazione a difendere il controllo dello Stretto. Rappresentanti di Teheran hanno dichiarato che la delegazione non ha guadagnato fiducia durante i colloqui a Islamabad e che la diplomazia continuerà, sebbene in un clima di sospetto. Parallelamente, funzionari iraniani sottolineano che il Paese conserva mezzi navali e tattiche asimmetriche, come unità veloci e pattugliatori dotati di missili e mine, che possono complicare gli sforzi per imporre un controllo totale dei marittimi.

La carta della deterrenza marittima

Fonti occidentali e regionali osservano che gran parte della flotta leggera utilizzata per pattugliare lo Stretto resta operativa: queste imbarcazioni di piccola taglia sono difficili da colpire con precisione e possono svolgere attività di interdizione con rapidità. Il governo iraniano definisce la gestione dello Stretto come una prerogativa nazionale, avvertendo che qualsiasi mossa militare percepita come intrusiva sarà trattata con fermezza. In questo equilibrio delicato, la prospettiva di una ripresa negoziale rimane aperta ma condizionata al ritorno di fiducia tra le parti.