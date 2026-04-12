Blocco navale nello Stretto di Hormuz: le conseguenze dopo il fallimento dei negoziati Iran-Usa

Dopo il crollo delle trattative tra Usa e Iran il 12 aprile 2026, Washington ha annunciato un blocco navale nello Stretto di Hormuz e minacce di azioni militari e commerciali

Il 12 aprile 2026 la Casa Bianca ha comunicato una decisione che ha immediatamente riacceso le tensioni in Medio Oriente: il presidente Donald Trump ha annunciato su Truth Social un blocco navale nello Stretto di Hormuz, disponendo che la Marina intercetti qualsiasi imbarcazione che abbia corrisposto un pedaggio all’Iran per transitare.

L’annuncio è arrivato dopo il fallimento dei negoziati tenuti a Islamabad volti a porre fine alle ostilità nella regione, un esito accompagnato da accuse reciproche tra le delegazioni.

La comunicazione presidenziale ha citato l’intento di impedire quella che è stata definita un’estorsione economica e strategica: secondo Washington l’Iran stava pretendendo introiti e concessioni che avrebbero favorito il suo programma nucleare.

In parallelo il vicepresidente americano, JD Vance, ha dichiarato che gli Stati Uniti non avevano ottenuto garanzie sufficienti sull’abbandono definitivo della scelta nucleare da parte di Teheran, rendendo impossibile un accordo.

Il quadro dei colloqui e i punti di rottura

I negoziati, ospitati dal Pakistan, hanno affrontato temi caldi come la riapertura dello Stretto di Hormuz, il destino di uranio altamente arricchito e lo sblocco di asset finanziari iraniani congelati all’estero. Fonti iraniane e diplomatiche hanno indicato che proprio questi tre punti hanno determinato il fallimento del round: la richiesta iraniana di rimuovere ostacoli economici e di preservare diritti strategici si è scontrata con la richiesta statunitense di garanzie sul nucleare e su regole di transito marittimo.

Posizioni contrapposte e messaggi pubblici

Teheran ha accusato gli Stati Uniti di avanzare «richieste irragionevoli», mentre membri della delegazione americana hanno parlato di mancanza di impegni credibili dall’altra parte. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha affermato che l’Iran sarebbe disponibile a firmare un accordo equo se gli Usa si attenessero al diritto internazionale; d’altro canto la delegazione iraniana ha suggerito che non intende avviare immediatamente un nuovo ciclo negoziale.

Le misure militari e logistiche annunciate

Oltre al blocco, la Casa Bianca ha ordinato alla Marina di individuare e intercettare navi sospettate di aver pagato un pedaggio all’Iran. È stata annunciata la rimozione delle mine nello Stretto e un rafforzamento dei dispiegamenti militari nella regione, con l’invio di migliaia di marines e unità paracadutiste per aumentare le opzioni operative. Fonti statali iraniane, citate dalla stampa, riferiscono di schieramenti di forze speciali lungo la costa meridionale e di misure difensive che includono bunker e posizionamento di mine.

Coinvolgimento internazionale e attività navali

Il presidente ha accennato alla partecipazione di altri Paesi al blocco, senza specificarne l’elenco, mentre alcuni alleati hanno già annunciato contributi tecnici come dragamine per bonificare le rotte. Commentatori come corrispondenti del New York Times hanno sottolineato che un blocco navale è considerato dagli esperti un atto di guerra, con potenziali ripercussioni per il traffico marittimo globale e per Paesi neutrali che utilizzano la via d’acqua.

Rischi, diplomazia e impatto economico

La decisione rischia di aprire una fase di escalation: la minaccia di sanzioni commerciali e dazi, come l’avvertimento rivolto dalla Casa Bianca alla Cina circa possibili imposte del 50% in caso di invii di armi all’Iran, aggiunge un elemento economico alla pressione militare. Intanto, le autorità iraniane hanno reagito con toni duri, parlando di misure di difesa e rimarcando la volontà di non cedere a imposizioni esterne.

Prospettive diplomatiche

Nonostante la chiusura dei colloqui il 12 aprile 2026, esponenti internazionali si sono detti disponibili a mediare: il presidente russo ha offerto aiuto per facilitare il dialogo, mentre il Pakistan ha ribadito il proprio ruolo di facilitatore. Rimane aperta la possibilità di negoziati futuri, ma il percorso appare ora più tortuoso e condizionato dall’azione militare e dalle comunicazioni pubbliche.

In sintesi, la situazione resta fluida: il blocco navale nello Stretto di Hormuz è stato annunciato come misura immediata dagli Stati Uniti dopo il fallimento dei colloqui, generando una serie di mosse e contromosse che includono dispiegamenti militari, minacce economiche e dichiarazioni ufficiali di Teheran. La comunità internazionale osserva con preoccupazione, consapevole che ogni ulteriore escalazione potrebbe avere conseguenze rilevanti per la stabilità regionale e per il commercio marittimo mondiale.