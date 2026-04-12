Washington annuncia il blocco dello Stretto di Hormuz dopo negoziati falliti con l'Iran

Il presidente Donald Trump annuncia l'immediata iniziativa della Marina degli Stati Uniti per bloccare lo Stretto di Hormuz e fermare navi che avrebbero versato un pedaggio all'Iran, dopo colloqui senza esito in Pakistan

Il clima attorno allo Stretto di Hormuz si è ulteriormente inasprito dopo che il presidente Donald Trump ha reso pubblica la decisione di avviare un blocco navale. In un messaggio sui social, Trump ha definito le richieste iraniane come una forma di estorsione e ha annunciato che la Marina degli Stati Uniti agirà per impedire il transito delle navi che avessero pagato un presunto pedaggio.

Questa mossa segue il fallimento di colloqui tra delegazioni statunitensi e iraniane tenuti in Pakistan, che non hanno portato a un’intesa sul nodo più sensibile, quello nucleare.

La comunicazione presidenziale ha sottolineato che l’azione scatterà in via immediata, con ordini di ricercare e interdette imbarcazioni in acque internazionali considerate colpevoli di aver riconosciuto un pagamento all’Iran.

Nel contesto, Trump ha avvertito che qualsiasi attacco iraniano contro forze statunitensi o navi civili sarà contrastato con forza. Il messaggio ha anche evocato la collaborazione con «altri Paesi», senza però specificarne i nomi o i termini operativi di tale cooperazione.

La decisione di Washington e i suoi obiettivi

Secondo la Casa Bianca, l’obiettivo primario dell’iniziativa è impedire che l’Iran traia vantaggio dal controllo pratico del corridoio marittimo, contrastando così l’idea di un sistema di pedaggi cui le navi dovrebbero sottostare dopo le ostilità. La scelta di imporre un blocco è definita dagli Stati Uniti come una misura per garantire la libertà di navigazione in uno dei passaggi più sensibili per il commercio energetico globale. Le autorità americane hanno inoltre ribadito che ogni nave che abbia versato una tassa all’Iran non potrà contare su una tutela o su un transito senza rischi in mare, richiamando il principio delle acque internazionali.

Le parole del presidente e le direttive operative

Nel suo intervento, il presidente ha spiegato che durante i colloqui in Pakistan «la maggior parte dei punti è stata concordata», ma che la questione nucleare è rimasta aperta e decisiva. Per questo motivo ha ordinato alla Marina degli Stati Uniti di iniziare «il processo di blocco» e di intercettare navi sospette. È stata sottolineata la determinazione a non permettere che «nessuno che paghi un pedaggio illegale» trovi passaggio sicuro, mentre è stato lanciato un avvertimento netto alle forze iraniane che dovessero aprire il fuoco, descritto in termini estremi dal presidente come una risposta devastante.

La situazione sul campo nello Stretto di Hormuz

Lo Stretto di Hormuz è da tempo il fulcro della tensione: dal lancio delle ostilità da parte di Stati Uniti e Israele contro l’Iran il 28 febbraio, Teheran ha esercitato un controllo crescente sulla zona, alterando i flussi che attraversano il passaggio. Il traffico marittimo si è ridotto notevolmente e questo ha prodotto effetti immediati sui trasporti di greggio e di gas naturale liquefatto. La situazione è stata descritta come prossima alla paralisi per circa un quinto dei rifornimenti energetici mondiali, con implicazioni economiche importanti.

Operazioni navali e accuse reciproche

Le autorità iraniane hanno negato alcune affermazioni statunitensi su movimenti navali specifici, sostenendo che certe navi di Teheran siano passate per operazioni di bonifica da mine e avvertendo che eventuali navi militari straniere ricevono una risposta forte. Allo stesso tempo, l’Iran ha continuato a muovere proprie imbarcazioni attraverso lo stretto e ha consentito il passaggio a poche navi straniere, decretando così una presenza attiva che alimenta la contesa. Funzionari iraniani hanno inoltre esaminato l’ipotesi di istituire un sistema di pedaggio per il dopo conflitto, idea che Washington respinge con fermezza.

Rischi, reazioni internazionali e possibili sviluppi

La prospettiva di un blocco con azioni di interdizione in acque internazionali aumenta il rischio di incidenti e di escalation fra forze navali. Gli Stati Uniti intendono coinvolgere «altri Paesi» per legittimare e rafforzare l’operazione, ma la composizione e il mandato di eventuali partner restano vaghi. Sul piano economico, la minaccia di ulteriori restrizioni al transito nello stretto pesa sui mercati energetici e sulla stabilità delle rotte commerciali. Sul piano diplomatico, la strada per una soluzione appare in salita finché il nodo del programma nucleare non ricevuto un accordo dai negoziati tenuti in Pakistan.

Prospettive e considerazioni finali

Lo scenario rimane fluido: da un lato c’è la determinazione americana a preservare la libera navigazione e a punire presunti comportamenti illegittimi, dall’altro l’Iran mantiene il controllo operativo dello stretto e valuta nuove forme di ricavo attraverso pedaggi. Ogni passo successivo potrà avere conseguenze immediate sui rifornimenti energetici globali e sulla sicurezza marittima, rendendo cruciale la risposta della comunità internazionale e la capacità di evitare un’escalation militare.