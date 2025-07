Blue economy, Urso: "Economia del mare comparto trainante del sistema paese"

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – "L'economia del mare, insieme alla space-economy rappresenta un aspetto tradizionale nella nostra storia e nella nostra produzione, ma soprattutto è da considerare un comparto importante su cui investire". A sottolinearlo è stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso durante il suo intervento al Ministero per la presentazione del XIII Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare a cura di Osservatorio Nazionale sull’Economia del Mare Ossermare, Centro Studi Tagliacarne – Unioncamere, Informare, Camera di commercio Frosinone Latina e Blue Forum Italia Network, in apertura del 4° Summit Nazionale sull’Economia del mare Blue Forum.

"Il mare oggi crea e moltiplica valore nell'anno del Giubileo – ha ribadito il ministro Urso traendo spunto dal titolo del panel 'Creare valore nell'anno del Giubileo' -. D'altra parte si parla della prima attività umana nel mare, quella dei pescatori. Questo riguarda anche la capacità che dobbiamo avere di far capire che, nell'Anno del Giubileo, il mare e l'economia del mare rappresentano il nostro asset di sviluppo e di crescita".