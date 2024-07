Due uomini, di 24 e 31 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Bolzano per rapina aggravata e violenza sessuale di gruppo ai danni di un 29enne.

Bolzano, 29enne rapinato e stuprato: arrestati i due aggressori

I fatti risalgono al 21 giugno scorso, un ragazzo ha chiamato il 112 raccontando di essere stato rapinato e violentato nei pressi della pista ciclabile del fiume Isarco. Una volta giunta sul posto, la pattuglia ha svolto i primi accertamenti per provare a ricostruire la dinamica di quanto accaduto e un’ambulanza del 118 ha trasportato la vittima al pronto soccorso. Le indagini, spiegano i carabinieri, non sono state facili: il racconto del ragazzo, in stato di choc, è stato confuso e, anche per questo, è stato fondamentale analizzare diverse ore di filmati di videosorveglianza del centro. I due uomini, entrambi di origine nordafricana, sono stati arrestati: uno si trova a Bolzano, dove è stato individuato nei giorni scorsi mentre vagabondava per le vie del centro; l’altro è stato invece intercettato questa notte a Trento, in un ritrovo di senzatetto.

La vittima era appena uscita da una discoteca quando è stata adescata da uno degli aggressori

La vittima è stata adescata, dopo una serata in una discoteca del centro, in piazza Domenicani da uno dei due aggressori che, nel giro di poco, è riuscito a conquistarsi la sua fiducia. I due hanno camminato verso parco delle Religioni e, ad un certo punto, da un cespuglio è sbucato il complice che ha aggredito il 29enne con lo spray al peperoncino. Il ragazzo, stordito e immobilizzato, è stato rapinato di cellulare, denaro e poi è stato abusato sessualmente.

