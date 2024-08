Un uomo di 37 anni è stato arrestato dalla polizia di Bolzano dopo aver adescato una ragazzina di 16 anni alla fermata di un autobus, averla convinta ad andare con lui ad una festa, averla drogata e violentata per ore.

Le violenze sessuali sulla minorenne

A denunciare l’episodio è stata la stessa 16enne che, una settimana fa, aveva chiesto l’intervento della Questura di Bolzano per denunciare di essere stata sequestrata per 24 ore da un uomo. Questo l’aveva adescata alla fermata dell’autobus e convinta a seguirlo per partecipare a una festa rock/techno che si sarebbe dovuta tenere in Trentino. Durante il tragitto però, secondo la testimonianza della ragazza, era stata drogata con delle sostanze tranquillanti mischiate a dell’acqua. Infatti, era stata resa inoffensiva e incapace di sottrarsi a tutte le violenze sessuali che ha poi dovuto subire durante le ore in cui è stata tenuta lontana da casa.

L’arresto del 37enne

Le indagini hanno permesso di identificare in poche ore l’uomo, riconosciuto poi anche dalla 16enne. Il 37enne è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e cessione di sostanze stupefacenti a minori. Nei suoi confronti è stata richiesta la misura cautelare in carcere.