Continua il maltempo in Lombardia. A Livigno, in provincia di Sondrio, una bomba d'acqua ha portato una frana e auto bloccate sotto le macerie.

L’Italia è spaccata in due e mentre al centro-sud le temperature hanno oltrepassato i 40 gradi, al nord il maltempo crea danni importanti. In Lombardia, precisamente a Livigno, una bomba d’acqua ha causato un maxi smottamento.

Frana a Livigno

A Livigno, in provincia di Sondrio, il violento temporale di venerdì 19 luglio ha portato a una frana sulla strada che conduce il paese al tunnel del Gallo.

Si tratta del collegamento con la Svizzera, una zona di passaggio importante dove ogni giorno passano tantissimi mezzi.

La frana ha bloccato sotto le macerie diversi automobilisti e motociclisti, soprattutto turisti, rimasti incastrati per ore sotto la galleria e nelle sue vicinanze.

L’intervento sei soccorsi dopo la frana a Livigno

Sul posto si sono recati subito i vigili del fuoco e i soccorritori sanitari. Al momento pare non ci siano vittime né feriti, tuttavia le operazioni sono ancora in corso e il bilancio potrebbe cambiare in queste ore.

Al lavoro per liberare il tratto di strada, ci sono decine di pompieri e operai di imprese edili con gli escavatori. Sul posto anche il sindaco Remo Galli e i carabinieri per coordinare gli interventi.

La zona si presenta ancora sommersa dalla gaia e da detriti di vario genere, non è la prima volta che succede uno smottamento in questo punto che si trova a bordo lago. L’ultimo episodio risale al 2022 ma anche in precedenza ce ne sono stati altri.

Il collegamento è ancora chiuso e forse verrà riaperto nella serata del 20 luglio, tutto dipende da come procederanno le operazioni.