Bombardieri: difendiamo la 194, dall'Europa risposta chiara al governo

Roma, 20 apr. (askanews) – I sindacati difenderanno la legge 194 sull’interruzione di gravidanza: lo dice il segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri alla manifestazione nazionale di Cgil e Uil a Roma.

“Penso che sia lo specchio dei tempi, noi continueremo a batterci per la difesa dei diritti e in particolare della 194, mi pare che anche l’Europa abbia fatto chiarezza spiegando al governo che dentro al PNRR non vanno inserite norme di questo tipo” ha detto Bombardieri.

Il riferimento è all’emendamento presentato da Fratelli d’Italia per inserire nel PNRR fondi per finanziare le associazioni pro-life nei consultori. La portavoce della Commissione europea per gli Affari economici, Veerle Nuyts, ha dichiarato: “Il decreto Pnrr contiene delle misure che riguardano la struttura di governance del Pnrr e questi aspetti sono legati effettivamente al Piano di ripresa e resilienza italiano ma ci sono altri aspetti che non sono coperti e non hanno alcun legame con il Pnrr, come ad esempio questa legge sull’aborto”.