Bonelli: "Il rincaro sui generi alimentari sta devastando le famiglie italiane"

Il deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli ha mostrato in aula zucchine, latte e pere: "Il Paese è sempre più povero, a causa di scelte energetiche e ambientali sbagliate. Il problema oggi per milioni di famiglie non è solo non riuscire a pagare le bollette di gas e elettricità, ma anche riuscire a fare la spesa."