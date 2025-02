500 euro di benefit per chi ha figli minori di 14 anni, come averlo

Il governo ha intenzione di rilasciare un bonus di 500 euro atto a coprire in parte o totalmente le attività ricreative dei ragazzi under 14. Scopriamo le condizioni per ottenerlo.

Il governo ha introdotto un bonus di 500 euro per le famiglie come parte della “dote famiglie” per garantire un aiuto concreto alle famiglie con figli piccoli che frequentano le scuole e che hanno necessità di acquistare libri.

A che cosa serve il bonus di 500 euro?

Il bonus da 500 euro che il governo ha introdotto ha lo scopo – come riporta il sito SkyTG24 – di coprire in parte o totalmente le attività ricreative o sportive dei ragazzi di età inferiore ai 14 anni.

L’ISEE delle famiglie che possono usufruirne dovrà essere al di sotto dei 15 mila euro, un abbassamento di 20 mila euro rispetto al tetto precedente che era fissato in 35 mila euro.

Che documentazione presentare per ottenere il bonus

Al momento non vi è una documentazione ufficiale per ottenere il bonus, ci sarà un decreto che sarà emanato molto probabilmente nel mese di marzo che sarà in grado di spiegare le modalità necessarie all’erogazione.

Molto probabilmente al fine dell’ottenimento oltre all’ISEE bisognerà allegare le fatture e/o ricevute che attestino l’iscrizione alle attività formative e solo dopo un’adeguata verifica della documentazione potrà essere erogato il rimborso.

Il tetto massimo di milioni che il governo erogherà è fissato in 30 e sarà gestito dal Ministero dell’Economia e della Finanza, assieme a quello dello Sport, dato che potrà essere utilizzato per attività sportive e/o ricreative.

Il bonus è cumulabile in aggiunta ad altre agevolazioni fiscali o aiute economici di cui la famiglia beneficia.