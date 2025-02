Il governo Meloni ha approvato il decreto bollette 2025. Durante la riunione odierna, venerdì 28 febbraio, il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi ha dato il via libera al bonus per contrastare l’aumento dei costi energetici, con una somma di circa 3 miliardi di euro. Ecco come fare richiesta e qual è la soglia Isee per poter aderire.

Bonus bollette 2025: come richiederlo con l’Isee e ottenere fino a 500 euro

Un incontro di governo ha risolto gli ultimi dubbi destinando circa 3 miliardi per un trimestre, suddivisi equamente tra famiglie e imprese, con l’obiettivo di offrire “un sostegno concreto” di fronte all’emergenza legata ai costi energetici.

L’intento, che ha portato al rallentamento delle trattative nei giorni scorsi e al rinvio del provvedimento inizialmente non soddisfacente per la premier Giorgia Meloni, è quello di ampliare la platea del bonus sociale per le bollette, aumentando la soglia Isee a 25mila euro, con un meccanismo che garantisca maggiori risorse ai cittadini più vulnerabili.

Per i nuclei con Isee fino a 9.530 euro, i 200 euro si aggiungeranno al bonus sociale per le bollette della luce. Il contributo annuale, già previsto, varia da 167,90 euro per i nuclei da 1-2 componenti, fino a 240,90 euro per le famiglie numerose con oltre 4 componenti.

Per ottenere il nuovo bonus bollette o il bonus sociale, è necessario prima presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica e ottenere l’attestazione Isee. La Dsu, che descrive la situazione economica del nucleo familiare, può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno. Può essere richiesta online tramite l’Inps, presso i Caf, o utilizzando il servizio di Isee precompilato disponibile sul sito dell’Inps, con tutorial per guidare nella procedura.

Oltre all’Isee è importante verificare a chi è intestata la fornitura di luce, gas o acqua.

Per la fornitura diretta:

Il contratto deve essere intestato a uno dei membri del nucleo Isee.

Deve essere una tariffa domestica (uso residente per il servizio idrico).

Deve essere attiva o sospesa per morosità.



Per la fornitura centralizzata:

Il servizio condominiale deve essere in corso di erogazione e utilizzato in locali abitativi.

Per il bonus idrico, è necessario che il nucleo abbia una fornitura elettrica domestica attiva.

L’annuncio della premier Meloni sul bonus bollette 2025 e energia nucleare

“Oggi il governo ha approvato anche un altro importante provvedimento per garantire energia sicura, pulita, a basso costo, capace di assicurare sicurezza energetica e indipendenza strategica all’Italia. Parlo ovviamente dell’energia nucleare sulla quale ora chiediamo al Parlamento di esprimersi”.

La Meloni ha spiegato di essere intervenuta per dare una risposta immediata alla necessità del momento, ma di aver anche deciso di guardare al futuro con scelte di lungo periodo, poiché ritiene che questo sia ciò di cui l’Italia ha bisogno: scelte coraggiose e strutturali.

“È l’impegno che abbiamo assunto con gli italiani ed è l’impegno che intendiamo rispettare”, ha concluso.