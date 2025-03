Bonus bollette da 200 euro, a partire da domani 1 aprile 2025, ma non tutti potranno ottenerlo. Ecco i requisiti da avere e l’Isee massimo per richiederlo: tutte le informazioni da conoscere.

Arriva il Bonus bollette da 200 euro: requisiti e Isee per richiederlo

In arrivo il Bonus bollette da 200 euro dal 1 aprile 2025, ma a chi spetta? Da domani entra in vigore il contributo straordinario introdotto dal governo per ammorbidire l’impatto del caro bollette sulle famiglie italiane.

Il Bonus sarà applicato come sconto cumulativo sulle bollette energetiche nel periodo compreso tra aprile e luglio. L’impatto giornaliero “teorico” del bonus sarà di 1,64 euro. Per chi già beneficia del Bonus sociale, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) garantisce il rimborso in breve tempo. Dal 1° di aprile il prezzo dell’energia elettrica per un cliente tipo sarà, imposte comprese, di 30,54 centesimi per kWh.

Come sarà erogato

L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (ARERA) ha chiarito che, per le famiglie che già percepiscono lo sconto in bolletta, l’erogazione del nuovo assegno (che si aggiunge al beneficio esistente) avverrà rapidamente, mentre per tutti gli altri scatterà non appena i potenziali beneficiari avranno presentato l’Isee e saranno state effettuate tutte le verifiche sul possesso dei requisiti.

Requisiti e Isee da avere

Il sostegno economico del governo, pari a 200 euro, spetterà alle famiglie con indicatore Isee inferiore a 25mila euro e non solo a coloro che già ricevono il bonus sociale e che si trovano sotto l’asticella dei 9.530 euro. Non è previsto alcun rimborso sul conto corrente.