Arriva una nuova misura di sostegno: bonus genitori separati, dal 12 febbraio, è possibile inoltrare la domanda agli uffici competenti.

Bonus genitori separati, procedura per la domanda

La procedura di domanda prevede un l’utilizzo del portale istituzionale dell’INPS e il reddito del genitore richiedente, relativo all’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento, deve essere inferiore o uguale all’importo di euro 8.174,00.

In fase di compilazione, il genitore deve indicare accuratamente gli anni interessati dall’emergenza Covid-19 in cui si è verificata la condizione di bisogno e allegare tutta la documentazione, tra cui la sentenza di separazione o i provvedimenti che attestano il diritto all’assegno di mantenimento.

«Il contributo è erogato esclusivamente al genitore separato, divorziato o non convivente, che non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento per sé e per i figli minorenni o maggiorenni portatori di handicap grave, o lo abbia ricevuto in maniera parziale nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022».

Termine per presentare la domanda

Le domande di richiesta del contributo devono pervenire entro il 31 marzo 2024. Possono essere trasmesse dal 12 febbraio 2024 al 31 marzo 2024 salvo ulteriori proroghe, che saranno eventualmente comunicate con apposito messaggio.

Gli importi del bonus genitori separati

Il contributo è corrisposto in unica soluzione, in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento, fino a 800,00 euro mensili, e per un massimo di dodici mensilità, fino a esaurimento delle risorse del fondo, che ammontano a 10 milioni di euro.