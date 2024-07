Brescia, uomo in manette per una serie di furti: era nascosto nel frigorifero...

Brescia, uomo in manette per una serie di furti: era nascosto nel frigorifero...

La Polizia ha arrestato un 40enne responsabile di almeno tre furti in serie a Brescia: trovato nascosto in un frigorifero

Alle 4 della notte di ieri 12 luglio la Polizia di Stato ha arrestato, a Brescia, un 40enne responsabile di almeno tre furti in serie ai danni di un’abitazione e due esercizi commerciali. Le forze dell’ordine, seguendo le tracce ematiche, hanno sorpreso l’uomo nascosto in un frigorifero.

Ladro scoperto e arrestato a Brescia

Il malvivente è stato scoperto durante il furto in un negozio in via Apollonio a Brescia: un rumore sospetto ha allarmato alcuni residenti, che hanno lanciato la prima chiamata alla Polizia di Stato.

I poliziotti, giunti sul luogo, hanno notato delle macchie di sangue che conducevano all’interno del locale. Gli agenti seguendo le tracce ematiche sono arrivati al frigorifero dove hanno trovato l’uomo nascosto: il malvivente, durante l’effrazione nel negozio si era ferito forzando una finestra.

Una serie di furti riconducibili all’uomo

All’uomo sarebbero riconducibili altri tre furti, compiuti nella stessa nottata, come riferito da alcuni testimoni, che avrebbero notato il 40enne mentre nascondeva della refurtiva in un’auto, risultata poi rubata, dopo avere tentato un colpo in una galleria d’arte.

Infine, sarebbe emerso anche che il malvivente indossasse abiti sottratti ad un albergo del centro.

E’ stato tratto in arresto con l’accusa di furto aggravato e denunciato per la ricettazione dell’autovettura e dei vestiti rubati, mentre il bottino è stato restituito agli aventi diritto.

40enne già arrestato nel mese di giugno

Il responsabile, soggetto noto con numerosissimi precedenti era stato già arrestato lo scorso 15 giugno dalla Polizia di Stato per un furto all’interno di un bar.