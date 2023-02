Ladro entra in villa per rubare ma si addormenta: svegliato e arrestato dai c...

Ladro entra in villa per rubare ma si addormenta: svegliato e arrestato dai c...

Ladro entra in villa per rubare ma si addormenta: svegliato e arrestato dai c...

La droga che aveva in auto non è servita "a tenerlo sveglio": ladro entra in villa per rubare ma si addormenta, svegliato e arrestato dai carabinieri

Vittima di un colpo di sonno nei locali si ritrova a sbadigliare ma ammanettato, ladro entra in un villa per rubare ma si addormenta: è stato svegliato e arrestato dai carabinieri.

La surreale vicenda arriva da San Cataldo, Marina di Lecce, dove il malvivente ha accusato una “botta di sonno” nella villa al mare che voleva depredare.

Ladro entra in villa per rubare ma si addormenta

A svegliarlo ci hanno pensato i militari che lo hanno condotto in carcere. Protagonista della vicenda un 46enne che aveva derubato un appartamento, poi riposto la refurtiva in un’auto, anch’essa rubata, ed era tornato nei locali per riposare un po’, un po’ troppo magari, visto com’è andata a finire.

Infatti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Lecce sono arrivati sul posto dopo l’allarme lanciato da una casa adiacente quella visitata ed appena entrati hanno svegliato il “pargolo” e lo hanno arrestato in flagranza di reato per violazione di domicilio aggravata e ricettazione.

L’auto, la refurtiva ed anche la droga

Poco vicino i carabinieri hanno anche rinvenuto un’auto che è risultata rubata ad una 40enne. Nella vettura c’era refurtiva assortita: monili in oro, piccoli elettrodomestici, tv, due telefoni cellulari e alcuni oggetti rubati dall’abitazione.

Sono stati trovati anche due grammi di droga, ovviamente non cocaina, a contare “l’abbiocco” che ha preso il ladro in casa. I media spiegano che la refurtiva è stata restituita ai proprietari e il ladro è stato trasferito in carcere a Lecce. Lì pare si dorma una meraviglia.