Brunetta, 'su stili di vita siamo all'anno zero, non oblighi ma cultura'

Roma, 29 gen. (Adnkronos Salute) – "Gran parte dei fabbisogni di farmaci e di cure sono legati agli stili di vita. Ma su questo tema siamo all'anno zero. Come Cnel stiamo lavorando a un testo di legge delega finalizzato a delineare un quadro olistico, che parta dalla sanità e poi vada oltre. L'obiettivo è favorire la diffusione di stili di vita sostenibili lungo tutto l'arco dell'esistenza, basati non su obblighi, ma su stimoli, sollecitazioni, cultura, formazione". Così il presidente del Cnel Renato Brunetta, in occasione della presentazione oggi a Roma a Villa Lubin del 20° Rapporto Crea Sanità.

"Se ci interroghiamo sulla sostenibilità del sistema sanitario – sottolinea Brunetta – allora dobbiamo chiederci quanto costa la mancanza di cultura alimentare, ad esempio in termini di obesità o di consumi non appropriati. La scuola non è presente come dovrebbe in questo ambito. L'unico luogo dove trovare indicazioni è la Rete, con informazioni prive di controllo, senza certificazione, senza validazione scientifica. Su questo Cnel e Crea possono lavorare insieme".