Bruno Barbieri 4 Hotel fa il suo debutto a Napoli: ecco le immagini.

Bruno Barbieri 4 Hotel visita Napoli, trasmettendo la vera essenza della città. L'episodio presenta una competizione tra strutture alberghiere che si valutano reciprocamente in cinque categorie. Tra queste vi sono il City Soul, fondato da Marco e situato nel quartiere Chiaia, con stanze dedicate alla cultura napoletana; il Gentile Suite, gestito da Mariangela nel quartiere Vomero, con un'attenzione particolare all'igiene; La Gatta Cenerentola, un B&B nel quartiere Materdei di proprietà dell'ex commercialista Diego, dedicato alla musica popolare napoletana; e infine The Dante House, gestito dall'ex avvocato Roberto, situato in Piazza Dante con stanze dal design raffinato.

Bruno Barbieri 4 Hotel fa tappa a Napoli, permettendo agli spettatori di esplorare la città partenopea nella sua essenza più vera e tradizionale. Napoli, città di contrasti tra sacro e profano, tra bellezza e caos, e noto per la sua cultura di accoglienza.

Anteprima

Negli ultimi tempi, Napoli ha aperto ancora di più le sue porte, trasformando i suoi palazzi storici in bed and breakfast per offrire ai turisti un’esperienza indimenticabile in ogni zona della città. Ogni parte di Napoli ha una storia da raccontare, e Bruno Barbieri ha deciso di immergersi personalmente in queste storie.

Durante l’episodio napoletano della competizione, le strutture partecipanti si daranno battaglia per conquistare il titolo mettendo in luce il proprio fascino e le proprie specificità. Seguendo lo schema di successo che ha reso questo show un must, sarà una sfida per chi può mostrare ai clienti gli aspetti più affascinanti e da non perdere di Napoli. I concorrenti, che saranno sia colleghi che rivali, saranno guidati dal rigoroso e severo esperto, trascorreranno un giorno una notte presso gli alberghi degli avversari. All’arrivo, lo chef premiato farà un’immersione nella qualità dell’accoglienza, dello stile, della pulizia, dei servizi e dell’ospitalità offerta da ciascun albergatore, mettendo in evidenza le scelte ecosostenibili adottate.

Al mattino, dopo il check-out, i concorrenti si valuteranno a vicenda assegnando un punteggio da 0 a 10 per 5 categorie: posizione, camera, colazione, servizi, costo. Anche Bruno stesse darà un voto e, con le sue valutazioni, alla fine di ogni puntata potrà rafforzare o cambiare completamente il responso derivante dai voti dei 4 protagonisti dell’episodio.

Marco è uno dei cofondatori del City Soul, un Bed and Breakfast ubicato nel centro storico di Chiaia, uno dei quartieri più raffinati e ricchi di Napoli. Questo luogo è un polo d’attrazione con le sue piazze animate e i vicoli pieni di vita a tutte le ore del giorno e della notte. Grande amante della sua città e del suo B&B, Marco è sempre lì a garantire l’accoglienza e il comfort dei suoi ospiti. Il City Soul è un grande appartamento che ospita una sala per tutti e cinque stanze da letto, ciascuna disegnata da un scenografo e dedicata a un aspetto caratteristico di Napoli: il teatro, il cinema, la musica, il folklore e il cibo. Ogni stanza rappresenta un tributo alla cultura di Napoli, per esempio, nella stanza del cinema sono presenti riferimenti a Totò, Sophia Loren e Troisi; nella stanza del cibo c’è un’immagine di una moka di grandi dimensioni; nella stanza della musica c’è un mandolino, icona della vivace scena musicale della città.

Mariangela, assieme a suo marito, gestisce il Gentile Suite, un B&B situato nel sofisticato quartiere residenziale del Vomero, una delle aree più frequentate e apprezzate di Napoli. La struttura include sei camere da letto e un’area spa accessibile previa prenotazione. Mariangela ha personalmente scelto gli arredi, privilegiando il bianco per metterne in evidenza l’igiene, un elemento che afferma essere fondamentale in una struttura di alto livello.

Diego, precedentemente un commercialista, attualmente è il proprietario del B&B La Gatta Cenerentola, che amministra con la compagna. L’ubicazione del B&B è nel quartiere Materdei, simbolo della vera Napoli, un palcoscenico di colori vibranti e aromi incantevoli tra murales e biancheria appesa. Amante dell’arte, specialmente musicale, Diego ha deciso di dedicare la struttura all’opera “La Gatta Cenerentola” del musicista Roberto De Simone. In questo B&B vengono organizzati concerti per incentivare la musica popolare napoletana oltre a vari eventi culturali come teatro, presentazione di libri e proiezioni cinematografiche. Il locale ha una dimensione di oltre 400mq e comprende sei ampie stanze da letto, ognuna dedicata ad un personaggio dell’opera di De Simone: Gatta Cenerentola, Sei Sorelle, Lavandaie, Capere, Femminielli, Sarta di Patrizia. A disposizione degli ospiti troviamo anche una reception, un’area lettura, un wine bar e una sala per la colazione.

Roberto è un ex avvocato che circa dieci anni fa ha lasciato il suo mestiere per avventurarsi nel campo dell’accoglienza turistica. Il suo B&B, The Dante House, sorge in Piazza Dante, uno dei luoghi più rinomati di Napoli, nel cuore storico della città, a due passi dal Cristo Velato e da via San Gregorio Armeno. Entrare in Dante House significa scoprire soffitti di oltre sei metri di altezza con travi di legno e affreschi, arredi fatti a mano e una grande cura nei dettagli. Le sei camere sono ampie e dotate di balconi che si affacciano sulla piazza, con un arredo ricercato. Oltre alle stanze personali, gli ospiti possono usufruire di due sale in comune.