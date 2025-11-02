Bruxelles e la superlega: un'idea da rivedere

Negli ultimi anni, il concetto di una superlega europea nel calcio ha sollevato molte polemiche. Mentre alcuni club di prestigio tentano di creare una competizione esclusiva, le autorità europee, e in particolare Bruxelles, si mostrano scettiche. Il recente verdetto di un tribunale spagnolo ha riacceso i riflettori su questo dibattito, ma la reazione dell’Unione Europea è chiara: la difesa del modello sportivo europeo è una priorità.

Il verdetto spagnolo e le sue implicazioni

Un tribunale in Spagna ha stabilito che la UEFA, l’organizzazione che gestisce il calcio europeo, ha ostacolato in modo illegittimo la creazione della superlega, composta da dodici club di alta caratura provenienti da Spagna, Italia e Inghilterra. Questa sentenza ha portato a una nuova ondata di discussioni, poiché i promotori della superlega, tra cui il Real Madrid, hanno annunciato di voler chiedere un risarcimento di oltre 4 miliardi di dollari alla UEFA per i danni subiti.

Le posizioni di Bruxelles

Glenn Micallef, il commissario europeo per la cultura e lo sport, ha sottolineato che l’Unione continuerà a promuovere il rafforzamento delle leghe nazionali e del calcio di base. In una dichiarazione rilasciata a POLITICO, Micallef ha affermato che la superlega è andata contro i principi fondamentali dello sport in Europa, e che il tentativo di crearla era “un’idea sbagliata dal principio”.

La risposta della UEFA e le future prospettive

Nonostante le recenti sentenze, la UEFA ha dichiarato che la decisione del tribunale non legittima la superlega né indebolisce le normative attuali. Queste regole, riscritte e, mirano a garantire che ogni competizione transfrontaliera rispetti criteri di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. L’organismo calcistico europeo ha promesso di rivedere attentamente il verdetto, prima di decidere i passi successivi.

Le indagini antitrust

Nel mese di giugno, la commissione spagnola della concorrenza ha avviato un’inchiesta antitrust nei confronti della UEFA, un passo che molti esperti ritengono possa essere adottato anche dalla Commissione Europea. Questo sviluppo è significativo poiché potrebbe sollevare ulteriori interrogativi sull’equità delle pratiche dell’organizzazione calcistica.

Le sfide future per il calcio europeo

Il contesto attuale del calcio europeo è caratterizzato da un crescente squilibrio tra le grandi squadre e le piccole, e la creazione di una superlega potrebbe aggravare ulteriormente questa situazione. Micallef ha avvertito che è fondamentale garantire che i fondi derivanti dai club di élite vengano redistribuiti alle leghe amatoriali e ai club più piccoli, per preservare l’integrità del modello calcistico europeo.

In sintesi, il sogno di una superlega continua a essere un tema controverso. Anche se ci sono stati recenti successi legali per i suoi sostenitori, le istituzioni europee rimangono ferme nella loro opposizione, sottolineando l’importanza di un sistema calcistico equo e inclusivo, che permetta a tutte le squadre di competere su un piano di parità.