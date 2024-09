Bucci ha dichiarato la sua candidatura e preciso che è stato persuaso da Giorgia Meloni a prendere questa decisione. Aggiungendo che non intende abbandonare la sua Regione nelle mani dei sostenitori del "No". Ha affermato di essere affetto da un cancro metastatico, tuttavia, si sente fisicamente all'altezza di questa sfida.

Il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha annunciato la sua decisione di rappresentare il centrodestra nelle prossime elezioni regionali in Liguria, nonostante sia affetto da un tumore metastatico. Questa decisione è stata influenzata da una discussione con Giorgia Meloni, che ha convinceso Bucci della sua necessità di partecipare alle elezioni. Bucci ha detto di voler prevenire una potenziale crisi politica in Liguria e di non voler lasciare la regione nelle mani dei 'signori del No'. Dopo un intervento chirurgico, Bucci ha iniziato un trattamento anticancro e afferma di stare bene fisicamente. Nonostante le preoccupazioni sulla sua salute, Bucci ha dichiarato che è disposto a dedicare gli anni che gli rimangono a servire come presidente se vince le elezioni.

Marco Bucci, l’attuale sindaco di Genova e recente candidato del centrodestra per la presidenza della Regione Liguria, ha rivelato che la decisione di partecipare alle elezioni è arrivata dopo una discussione con Giorgia Meloni e l’attuale “crisi politica” affrontata dalla Liguria. Nonostante il suo ruolo di sindaco, Bucci era riluttante a candidarsi a causa del suo stato di salute; gli è stato diagnosticato un “tumore metastatico alle ghiandole linfatiche del collo” il 30 maggio. Bucci era inizialmente restio a candidarsi, ma è stato persuaso da un colloquio con Giorgia Meloni. “Quando tutto questo è cominciato, ho dichiarato di non volermi candidare per due ragioni. La prima, desideravo concludere il mio mandato di sindaco. La seconda, riguardava la mia salute” ha detto durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Quaranta minuti di dialogo con Giorgia Meloni, insieme alle conversazioni con altri leader del centrodestra, hanno contribuito alla decisione finale di Bucci. “Ora, senza esagerare, stiamo affrontando una crisi politica. Non voglio che la Liguria retroceda e che gli sforzi di questi ultimi anni vengano vanificati”, ha aggiunto.

Giorgia Meloni ha impressionato Bucci con la sua analisi della situazione e le ragioni per le quali pensa che lui sia la scelta giusta per il ruolo. Lei gli ha spiegato la sua decisione politica e professionale, ma gli ha lasciato la libertà di fare la sua scelta personale. Dopo averci riflettuto per una notte, Bucci ha accettato la proposta. Sottolinea che è sempre più chiaro che la Liguria sta affrontando un grande problema e non vuole abbandonare la sua regione ai contraddittori “signori del no”. Nonostante possano finanziare progetti con un decreto, la loro contraddizione interna finisce per ritardarli. Riprende ciò che aveva detto in seguito al disastro del ponte Morandi, sottolineando che Genova e la Liguria non sono piegate, una descrizione che reputa inaccurata. L’obiettivo è di guardare verso il futuro.

Dopo un intervento chirurgico il 3 giugno, durante il quale gli sono stati rimossi circa trenta linfonodi, Bucci ha iniziato le sue cure. Afferma di stare bene fisicamente, considerando le circostanze. Ha appena terminato trenta sessioni di radioterapia e ha iniziato l’immunoterapia. Sta ricevendo iniezioni di anticorpi monoclonali ogni ventuno giorni per trattare i cosiddetti tumori sensibili. Ha inviato alcuni dei suoi campioni cellulari in un laboratorio tedesco per testare la loro risposta al farmaco e sembra che siano recettive. Tutto sembra procedere in modo positivo, conclude.

All’interno del suo stesso schieramento, alcuni ipotizzano che qualora vincesse, potrebbe essere necessario organizzare nuove votazioni entro un anno. “Comprendo le perplessità riguardo al mio stato di salute, sono giustificate. Tuttavia, ho assicurato che mi sento in forze”, ha continuato il candidato recentemente nominato, che ha rivelato di aver consultato i professionisti medici prima di decidere di candidarsi. “Se mi restano solo tre anni da vivere, li impiegherò in questo modo. Se in futuro avrò cinque anni, sarò in grado di svolgere il ruolo di presidente fino alla fine del mio mandato. Se poi avrò altri dieci anni, li trascorrerò facendo vela”, ha dichiarato per concludere.