L’episodio di C’è Posta per Te, in onda sabato 1 marzo, inizia con l’arrivo del primo ospite speciale, Gigi D’Alessio, invitato in studio da quattro fratelli, Giuseppe, Maria, Pietro ed Emanuele, per fare una sorpresa alla loro mamma, Pina. La donna, che ha perso il marito a soli 41 anni a causa di una malattia, ha cresciuto i suoi figli da sola con immensa forza e determinazione.

C’è Posta per Te: Gigi D’Alessio fa una sorpresa a mamma Pina

Con le lacrime agli occhi, Giuseppe ha ringraziato la mamma Pina per aver cresciuto lui e i suoi fratelli dopo la morte del padre, dichiarando che ogni volta che cercava di esprimere quello che provava per lei, si bloccava, perché non credeva che esistessero parole abbastanza forti per descrivere quanto fosse speciale. Gli altri fratelli sostengono Giuseppe e spiegano che non avrebbero potuto lasciarlo da solo in quel momento così speciale.

“Questo non è un programma televisivo, è una capanna a forma di cuore e la chiave per aprire questi cuori ce l’ha Maria. Gira tutto intorno al tuo grandissimo cuore, che hai messo nel crescere 4 figli meravigliosi. Sei stata più di una mamma, sei stata una famiglia intera“, ha detto il cantante, emozionato, alla donna.

Per rendere il momento ancora più emozionante, D’Alessio sorprende Pina con lo spartito della canzone che ha accompagnato la sua storia d’amore con il marito, arricchito da una dedica personale: “a Pina e Nicola”.

C’è Posta per Te: Pina e i suoi figli al concerto di Gigi D’Alessio

In aggiunta, il cantante le regala dei pass esclusivi per tutta la famiglia, offrendo loro l’opportunità di assistere dal vivo al suo concerto, creando così un ricordo indimenticabile.