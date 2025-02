C'è posta per Te, Concetta non riesce a perdonare la madre: il fidanzato pre...

A C’è posta per Te, Maria De Filippi ha raccontato la storia di Concetta, una giovane che da 4 anni non vede i suoi genitori dopo aver iniziato una relazione con Giuseppe. Il padre di Concetta, Ciro, ritiene che il ragazzo non sia molto interessato al lavoro e ha avuto frequenti discussioni con la figlia su questo tema. Durante una lite, Ciro le ha detto di farsi mantenere dal fidanzato, spingendola a lasciare casa.

C’è posta per Te, Concetta non perdona: interviene il fidanzato

Il gesto, come raccontato a C’è posta per te, ha subito generato pentimento da parte dei genitori, ma Concetta ha scelto di prenderne le distanze. Giuseppe e Concetta hanno deciso di partecipare a C’è posta per te, incontrando i genitori in studio insieme all’altro figlio e alla fidanzata Emilia. Il padre, visibilmente pentito, ha dichiarato:

“Ti ho accolto, voluto bene, ho cercato di fare il mio meglio, sono stato abbastanza duro come ogni genitore fa per la figlia. Voglio capire la situazione del non vederci con mia figlia se parte da lei o da te… Concetta, sono qua per dirti che sei tutta la mia vita”.

Mamma Anna, in lacrime, implora la riconciliazione:

“Sto malissimo, non riesco neanche ad alzarmi dal letto!”.

All’apertura della busta, Concetta è apparsa visibilmente turbata. Si è sentita abbandonata e incompresa. Per lo più accusa la madre di non aver preso posizione nella vicenda, nonostante il forte legame tra loro. Nemmeno il tentativo del fratello di mediare tra lei e la madre sembrava poterle far cambiare idea. Nonostante gli incoraggiamenti del pubblico, è stato il fidanzato Giuseppe, tra le lacrime, a risolvere la situazione.

Concetta e Giuseppe aprono la busta a C’è posta per Te

Contro ogni aspettativa, è proprio Giuseppe, tanto criticato, a prendere l’iniziativa e chiedere a Concetta di aprire la busta. È lui stesso a commuoversi, esprimendo che per lui, loro erano come una famiglia.

Questa storia ha suscitato sia sorrisi che discussioni tra i telespettatori, soprattutto perché il giovane ha parlato quasi esclusivamente in napoletano. La fidanzata è stata quindi ‘costretta’ a fare da traduttrice, passando dal dialetto napoletano all’italiano, poiché alcuni passaggi erano difficili da comprendere.