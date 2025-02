Nella puntata di C’è Posta per Te del 22 febbraio 2025, Vincenzo cerca dopo 60 anni il suo primo amore, Maria. A 18 anni, la vede affacciata al balcone di casa sua a Catania, ed è subito colpito dalla sua bellezza. Maria, bionda e alta, secondo Vincenzo somigliava a Giorgia Meloni, ma ancora più affascinante. Ecco cosa è successo in puntata.

C’è Posta per Te: Vincenzo ritrova il suo primo amore dopo 60 anni

I due giovani vivono un amore segreto, in una 500 con i sedili reclinabili, finché lui parte per il servizio militare e, al suo ritorno, non la trova più. Gli anni sono passati, ma Vincenzo non ha mai dimenticato Maria e chiede aiuto a C’è Posta per Te per ritrovarla.

Maria, siciliana e oggi intorno ai 70 anni, è un nome comune, perciò sono arrivate molte donne in studio con quel nome.

“Mi sei apparsa in sogno tante volte, quando vedo in tv Giorgia Meloni mi sembra di vedere te. Io praticavo judo, pugilato, ora ho iniziato a fare karate, se volete vi faccio vedere qualche mossa”.

Nessuna sembra ricordarsi di Vincenzo, e la ricerca sembra destinata a fallire, finché lui non menziona i nomi di due cugini. A quel punto, una signora si risveglia in un improvviso ricordo e i due si possono riabbracciare.

C’è Posta per Te: Vincenzo e Maria, l’abbraccio dopo l’apertura della busta

La busta si apre e Vincenzo può finalmente abbracciare Maria, regalandole un mazzo di fiori. Lui le dice di averla cercata tanto, ma Maria risponde di essersi costruita una vita. Vincenzo replica dicendo di aver fatto lo stesso, mentre la conduttrice, con un sorriso malizioso, fa notare che lui è vedovo e che per questo è lì. Anche la donna è vedova, ma le sue intenzioni non sembrano far trasparire sviluppi futuri.