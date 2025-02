C’è Posta per Te: Lia vuole riconquistare Daniel, lui la perdona

L’ultima storia della quinta puntata di C’è posta per te racconta di un amore interrotto. Lia entra in studio per cercare di ricucire il rapporto con Daniel. La ragazza ha spiegato a Maria De Filippi che la relazione era diventata pesante, e le cose cambiano drasticamente quando trova un lavoro. Inizia a socializzare con i colleghi, tra cui un ragazzo per cui prova interesse. Dopo un bacio con lui, Daniel scopre tutto e decide di porre fine alla relazione.

Durante la loro convivenza, Lia, inizialmente senza lavoro, passava tutto il tempo con Daniel, creando un legame molto stretto. Quando ha trovato un lavoro, ha cominciato a socializzare con i colleghi, suscitando la gelosia di Daniel. Tra loro, uno in particolare ha attirato l’attenzione di Lia, facendola riflettere sui suoi sentimenti.

Dopo diverso tempo, Lia gli ha confessato di non provare più lo stesso amore, pur continuando a vivere insieme. Nonostante Daniel avesse cercato in tutti i modi di riconquistarla, anche organizzando una vacanza insieme, Lia ha continuato a legarsi sempre più all’altro ragazzo, fino ad arrivare a baciarlo.

Quando Daniel ha scoperto tutto, ha deciso di porre fine alla loro relazione. Solo dopo, rendendosi conto del suo errore e dei sentimenti che ancora provava per lui, Lia ha deciso di partecipare al programma per chiedere scusa e cercare di rimediare.

“Sono qui per chiederti scusa per tutti gli errori che ho commesso, per averti fatto soffrire e per non averti parlato subito di quello che stava succedendo. So che tu l’hai vissuta come un tradimento, ma nella mia testa ci eravamo già mollati, dunque non l’ho vissuta così. So che ti ho fatto soffrire e per questo non mi perdonerò mai. So di aver sbagliato a buttare via tutto quello che abbiamo costruito in sette anni. Oggi ho capito che sei tu la mia persona e sono qui per dimostrartelo”.